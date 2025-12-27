ماهي صفات النبي ﷺ في دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام

كتب- محمد قادوس:

أوضح الدكتور محمد فيصل، الأستاذ بجامعة الأزهر، صفات النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، قائلًا: إن القرآن الكريم يستكمل دعاء سيدنا إبراهيم وإسماعيل "ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم"، وهي دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنا دعوة أبي إبراهيم، وهذه الآية في سورة البقرة هي المعنية بدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وأضاف فيصل خلال لقائه ببرنامج "لغة القرآن" المذاع عبر قناة" الناس": أن المقصود بـ "ابعث فيهم" أي ابعث في أفراد الأمة التي دعا أن تكون مسلمة لله، كما أن كلمة "وابعث" كلمة لها دلالة لأن المبعوث خارج من القوم، وغير المرسل إليهم، ولذلك فإن الآية الكريمة ذكرت لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صفتين هنا، صفة أنه مبعوث وصفة أنه مرسل.

