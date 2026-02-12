موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 12فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس 12 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الخميس 12فبراير، في تمام الساعة 5:11 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:37ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 12فبراير 2026 م، الموافق 24 من شعـبان 1447 هـ

الفجر 5:10ص

الشروق 6:37 ص

الظُّهْرِ 12.09 م

العصر 3:17 م

المغرب 5:41 م

العشاء 6:59 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا.. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.. واجعل الموت راحة لنا من كل شر..

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا..

اللهم ارزقنا لذة الطاعة وحلاوة الإيمان.. وراحة البال وطمأنينة القلب..

اللهم اجعلنا من الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.