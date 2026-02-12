إعلان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 12فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

01:40 ص 12/02/2026

مواقيت الصلاة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس 12 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الخميس 12فبراير، في تمام الساعة 5:11 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:37ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 12فبراير 2026 م، الموافق 24 من شعـبان 1447 هـ

الفجر 5:10ص

الشروق 6:37 ص

الظُّهْرِ 12.09 م

العصر 3:17 م

المغرب 5:41 م

العشاء 6:59 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا.. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.. واجعل الموت راحة لنا من كل شر..

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا..

اللهم ارزقنا لذة الطاعة وحلاوة الإيمان.. وراحة البال وطمأنينة القلب..

اللهم اجعلنا من الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

مواقيت الصلاة أركان الإسلام الهيئة العامة للمساحة موعد أذان وصلاة الفجر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | مؤلف ينجو من حادث سير وشيماء سيف تتعرض لانتقادات بسبب رغبتها
زووم

حدث بالفن | مؤلف ينجو من حادث سير وشيماء سيف تتعرض لانتقادات بسبب رغبتها
أب يقتل ابنته بعد جدال حول الرئيس الأمريكي ترامب.. فماذا حدث؟- صور
شئون عربية و دولية

أب يقتل ابنته بعد جدال حول الرئيس الأمريكي ترامب.. فماذا حدث؟- صور
90 ثانية رعب في شارع همفرس.. تفاصيل "معركة" بالشماريخ والأسلحة ببولاق
حوادث وقضايا

90 ثانية رعب في شارع همفرس.. تفاصيل "معركة" بالشماريخ والأسلحة ببولاق
إصابة 8 أشخاص في حريق اندلع داخل شونة أخشاب بالدقهلية
أخبار المحافظات

إصابة 8 أشخاص في حريق اندلع داخل شونة أخشاب بالدقهلية
بعد 14 يوما من الغياب.. شكوك وتساؤلات حول مصير رئيس طاجيكستان
شئون عربية و دولية

بعد 14 يوما من الغياب.. شكوك وتساؤلات حول مصير رئيس طاجيكستان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان