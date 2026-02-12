كيف نشكر نعم الله في رمضان ونتجنب الإسراف؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شكر النعم واجب على كل مسلم، مستشهدًا بكلام سيدنا سفيان بن سعيد الثوري، أحد أقران الإمام أحمد وصاحب المذهب، حيث قال: "يا سفيان إن كنت في نعمة وأردت من ربك أن يديمها لك فادي شكرها"، مؤكدًا أن شهر رمضان فرصة عظيمة لشكر الله على نعمه بالاعتدال وعدم الإسراف.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "حافظي على صيامك"، المذاع على قناة" الناس": أن الإسراف في الطعام محرم، والتبذير أشد حرمة، مشيرًا إلى قوله تعالى: "إن الله لا يحب المسرفين"، وأن المبذرين يوصفون بأنهم أخوان الشياطين، لافتًا إلى أن شكر النعم يكون بالاعتدال في كل شيء، سواء في الطعام أو الرزق الذي رزقنا الله به.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان أن الكرم والود والرحمة والاعتدال في الشهر الفضيل من أهم الفضائل، ولا يشترط الإسراف أو التكلف في تحضير الطعام، فحتى أطعمة بسيطة مثل الفول والجرجير ولمّة حلوة كافية لإتمام شكر النعم، مؤكدًا أن الهدف هو حسن استعمال ما رزقنا الله به دون مبالغة أو تبذير.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الإسراف لا يقتصر على المال أو الطعام فقط، بل يشمل الفرح الزائد، والحزن الزائد، والانفعال المفرط، مضيفًا أن أهم أنواع الإسراف هو ضياع الوقت، لا سيما في تحضير الطعام، حيث قد يضيع جزء منه أو يرمى دون استفادة، وهذا يعد هدرًا للنعمة.

ودعا بأن يوفق الله الجميع لاستعمال وقت رمضان بحكمة وشكر النعم، متمنيًا للجميع دوام الصحة والبركة.