بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية أمس السبت 20 ديسمبر 2025، ثبوت رؤية هلال شهر رجب لعام 1447هـ بعد غروب شمس يوم 29 جمادى الآخرة.

يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن أفضل أدعية شهر رجب، يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أفضل أدعية شهر رجب 2025.



ومن أبرز الأدعية المستحبة في شهر رجب:

- اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش.

- اللهم في شهر رجب، حقق لنا آمالنا التي استصعبنا تحقيقها بقوانين الدنيا فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى.

- اللهم إنا نسألك خير شهر رجب ونعوذ بك من شره ونسألك فواتح الخير وجوامعه في هذا الشهر الفضيل.

-اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان.

-اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رجب.

-اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وارزقنا العمل الصالح فيه.

-اللهم اجعل شهر رجب بداية للخير، واكتب لنا فيه المغفرة والرحمة.

-اللهم إنا نسألك في أول رجب أن تغفر لنا ذنوبنا، وتقبل توبتنا، وترزقنا من فضلك العظيم.

-اللهم اجعلنا من أهل الرفعة في هذا الشهر، واجعلنا من الذين يستغفرون ويصلون عليك في هذا الشهر الفضيل.

-اللهم إنا نسألك في هذا الشهر المبارك أن تحسن خاتمتنا وثبتنا على طاعتك.

- اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك.

- اللهم أسألك السعادة والتوفيق وراحة البال اللهم واحفظ لي أبواي بحفظك وقر أعيننا يارب.

-اللهم إني أسالك في أول رجب أن تغفر لي ذنوبي، وتبدل سيئاتي حسنات، وتحقق لي ما أتمناه.

-اللهم اجعل هذا الشهر فاتحة خير علينا، واغفر لنا فيه ما مضى من ذنوبنا، ووفقنا لما تحب وترضى.

-اللهم اجعل لنا في هذا الشهر نصيباً من رحمتك، ومغفرة لذنوبنا، ورفعاً لدرجاتنا، وتيسيراً لأمورنا.

-اللهم اجعلنا من أهل البرد في هذا الشهر، واغفر لنا ما تقدم وما تأخر، وتقبل منا الدعاء والصلاة.

-اللهم إني أسالك في هذا الشهر أن ترفع عنا البلاء والهموم، وتجعل هذا الشهر بداية للفرح والراحة.

-اللهم اجعل هذا الشهر بداية للتوبة، والرجوع إليك، واجعلنا من الذين يسيرون على صراطك المستقيم.

-اللهم اجعلنا من الذين دعاؤهم في هذا الشهر مستجاب، ومن الذين يتقبلون توبتهم، ويغفر لهم خطاياهم.

-اللهم اجعلنا من الذين يزدادون قرباً إليك في هذا الشهر الكريم، ووفقنا لعمل صالح يقربنا إلى جنتك.

ولا يقتصر الدعاء في شهر رجب على صيغة معينة، إذ يمكن للمسلم الدعاء بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة، مع الإلحاح في الدعاء وحسن الظن بالله، مستفيدًا من بركة هذا الشهر المبارك.

