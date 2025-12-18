إعلان

هل وجود الآيات القرآنية في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

06:30 م 18/12/2025

الشيخ محمد كمال

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين، قال فيه:" أنا بسأل عن الآيات والصور القرآنية اللي بتكون معلقة في غرفة النوم، واللي بيحصل فيها التعامل الزوجي الخاص، فهل وجودها في هذا الوقت حلال ولا حرام؟».

وقال أمين الفتوى، أن مجرد وجود آيات قرآنية أو لوحات مكتوب عليها القرآن الكريم ومعلقة على الحائط في غرفة النوم أو في أي مكان بالبيت أمر جائز ولا حرج فيه شرعًا، مؤكدًا أن العلاقة الزوجية التي تكون بين الرجل وزوجته في مكان توجد فيه آيات قرآنية معلقة لا تُعد إهانة للقرآن الكريم ولا انتقاصًا من قداسته.

وأوضح كمال، خلال حواره ببرنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن بيوت الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحتوي على المصاحف، ولم يقل أحد من العلماء إن وجود المصحف في المكان يمنع أو يحرم العلاقة الزوجية، موضحًا أن العلماء إنما تكلموا عن الحرمة في حال وقوع إهانة متعمدة أو وصول نجاسة إلى المصحف أو إلى الآيات القرآنية.

وأشار إلى ما ورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حين سُئل عن وجود المصحف في غرفة النوم أو على السرير، فأجاب بأنه لا مانع من ذلك، وهو ما يدل على أن وجود المصحف أو الآيات القرآنية أو أي شيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى داخل البيوت أو غرف النوم لا يمنع من إقامة العلاقة الزوجية.

وأكد كمال أن المحرم شرعًا هو إهانة القرآن الكريم أو تعريضه للنجاسة، أما مجرد وجوده أو وجود آيات قرآنية معلقة دون امتهان فلا حرج فيه شرعًا، داعيًا إلى التفريق بين التقديس الواجب للقرآن وبين المبالغة غير المنضبطة في الفهم.

الشيخ محمد كمال دار الإفتاء المصرية وجود الآيات القرآنية في غرفة النوم برنامج فتاوى الناس وجود الآيات القرآنية أثناء العلاقة الزوجية

