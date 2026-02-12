إعلان

خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمسة فقط.. والطاعة فعل وترك

كتب : محمد قادوس

04:45 م 12/02/2026 تعديل في 04:54 م

خالد الجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن اختزال أركان الإسلام أو الإيمان في أرقام محدودة على سبيل التضييق يُعد فهمًا قاصرًا، موضحًا أن الحديث النبوي الشريف نصّ على أن «الإيمان بضع وسبعون شعبة»، ما يعني أن دوائر الطاعة والعبودية أوسع بكثير من مجرد حصرها في إطار عددي ضيق، فإلى جانب الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج، هناك شعب كثيرة تدخل في نطاق الإيمان، مثل الأمانة، والنظافة، والنظام، والتقوى، والشجاعة، والمروءة، والكرم، وبر الوالدين، وقراءة القرآن، والخشوع، والتسبيح، وسائر أعمال القلوب والجوارح.

وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج" لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" dmc": أن العبودية في جوهرها تقوم على أصلين: فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، فهناك عبادات تتحقق بالفعل كالصلاة والزكاة والحج، وهناك عبادات تتحقق بالترك، مثل اجتناب الزنا والسرقة والكذب والغش وشرب الخمر وسائر المعاصي، مؤكدًا أن الامتناع طاعة كما أن الفعل طاعة.

وأشار إلى أن الصيام نموذج واضح لعبادة تقوم على الترك، فهو امتناع عن الطعام والشراب والشهوة، وامتناع عن قول الزور والكذب والغيبة وسائر المخالفات، مبينًا أن فلسفة الصيام تُرسّخ معنى ضبط النفس والقدرة على الكفّ، وهو باب عظيم من أبواب العبودية.

وتابع أن المقارنة بين فعل الطاعة وترك المعصية تفتح بابًا مهمًا للتفكر، ففعل بعض الطاعات قد يكون أيسر على النفس من مجاهدة الشهوات وكفّ الجوارح، وضرب مثالًا بغضّ البصر الذي يُعد من أصعب صور الطاعة عند كثيرين، لأنه يتطلب يقظة دائمة ومراقبة داخلية مستمرة.

وبيّن أن العبودية الحقيقية لا تقتصر على أداء الشعائر، بل تشمل مجاهدة النفس في الفعل والترك معًا، وأن اكتمال الإيمان يتحقق بجمع هذه الشعب المتعددة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بما يعكس شمول هذا الدين واتساع معانيه في حياة المسلم

اقرأ ايضًا:

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب

هل حرق الأسعار في البيع يشبه الربا؟.. أمين الفتوى يجيب

واعظة بالأوقاف: شرب ماء زمزم وعدم تحقق الشفاء الفوري لا يعني عدم الاستجابة

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

خالد الجندي أركان الإسلام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الطاعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب
زووم

زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب
تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
الفنان ياسر جلال يقدم أول اقتراح برغبة في مجلس الشيوخ
أخبار مصر

الفنان ياسر جلال يقدم أول اقتراح برغبة في مجلس الشيوخ

مدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة في أول اجتماع بتشكيلها الجديد
أخبار مصر

مدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة في أول اجتماع بتشكيلها الجديد
تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس غدًا.. ضربات برق ونشاط قوي للرياح
أخبار مصر

تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس غدًا.. ضربات برق ونشاط قوي للرياح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان