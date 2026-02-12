إعلان

هل أخذ مبلغ مالي عُثر عليها في الطريق حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

07:26 م 12/02/2026

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول فيه السائل: وجدت في الأرض منذ أسبوع مبلغ 100 جنيه، فهل إذا أخذته يكون حرامًا عليّ؟ مع العلم أن زوجتي هي التي أخذته، فهل ما فعلته حلال أم حرام؟ وما التصرف الصحيح في هذا المبلغ؟.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن ما يجده الإنسان في الطريق يُسمى في الشرع الشريف «لُقَطَة»، وهي ليست ملكًا لمن وجدها، وإنما هي ملك لصاحبها الذي فقدها أو سقطت منه بأي طريق.

وبيّن أنه إذا كان المبلغ قليلًا جرت العادة أن صاحبه لا يبحث عنه، كخمسة أو عشرة جنيهات، ففي هذه الحالة يجوز لمن وجده أن يأخذه ويتصرف فيه، أما إذا كان المبلغ كبيرًا وصاحبه في الغالب سيبحث عنه، فالأصل أن يتم تسليمه إلى الجهة المخصصة لذلك مثل قسم الشرطة، لأنه المكان الذي يلجأ إليه من فقد شيئًا للإبلاغ عنه.

وأشار أمين الفتوى إلى أن السائل لا إثم عليه ما دام لم يأخذ المال بنفسه، مؤكدًا أنه يرجو ألا يكون على الزوجة إثم، لكنه نصحها بأن تبادر بتسليم المبلغ إلى المكان المخصص لذلك، التزامًا بالحكم الشرعي وحرصًا على رد الحقوق إلى أصحابها، داعيًا بأن يبارك الله لهما.

اقرأ ايضًا:

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب

هل حرق الأسعار في البيع يشبه الربا؟.. أمين الفتوى يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ محمد كمال دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس لُقَطَة هل أخذ مبلغ مالي عُثر عليها في الطريق حلال أم حرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مكالمة ترامب "المنسية" تثير الجدل حول علاقته بإبستين وشريكته "الشريرة"
شئون عربية و دولية

مكالمة ترامب "المنسية" تثير الجدل حول علاقته بإبستين وشريكته "الشريرة"
ضياء رشوان: تفعيل مواد حرية الرأي والصحافة في الدستور واجبنا الأول
أخبار مصر

ضياء رشوان: تفعيل مواد حرية الرأي والصحافة في الدستور واجبنا الأول
سر الحاسة السادسة.. لماذا نشعر أحيانا بما سيحدث؟
نصائح طبية

سر الحاسة السادسة.. لماذا نشعر أحيانا بما سيحدث؟
الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
رمضان 2026.. محمد إمام يكشف عن صعوبات واجهته في مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد إمام يكشف عن صعوبات واجهته في مسلسل "الكينج"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان