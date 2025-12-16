"وقع في إثم عظيم".. أمين الفتوى يحذر من يتسبب في قطيعة صلة الرحم

كتب - علي شبل:

حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من قطيعة صلة الرحم، وشدد في تحذيره من يتسبب في تلك القطيعة، مؤكدًا أن من يفعل ذلك فقد وقع في إثم عظيم.

وردًا على سؤال تلقاه من سيدة تقول: ما حكم الشخص الذي يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟ رد أمين الفتوى مؤكدًا أن صلة الرحم من أعظم القربات، وأن قطيعتها من الذنوب العظيمة التي استهان بها كثير من الناس رغم وضوح التحذير منها في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأضاف عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، مشيرًا إلى قول الله تعالى: ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾، حيث فسرها بعض العلماء بمعنى: اتقوا الله أن تقطعوا الأرحام، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بوضوح فضل صلة الرحم وخطر قطيعتها.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط بين صلة الرحم وبركة الرزق وطول العمر، فقال: «من أحب أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه»، موضحًا أن العلماء تكلموا في معنى زيادة العمر، فمنهم من قال إنها بركة في العمر، فيُوفق الإنسان للطاعة والخير ويُعافى في بدنه، ويُنجز في سنوات قليلة ما لا ينجزه غيره في عمر طويل، وضرب مثالًا بالإمام النووي رحمه الله، ومنهم من قال إن الزيادة حقيقية لكنها مقدّرة عند الله أزلًا.

وأشار إلى أن صلة الرحم لا تبارك العمر فقط، بل تبارك الرزق والأولاد والبدن والحياة كلها، متسائلًا كيف يقطع الإنسان رحمه لأتفه الأسباب، ومؤكدًا أن غالب قطيعة الأرحام اليوم ليست بسبب الدين أو انتهاك حدود الله، وإنما بسبب خلافات شخصية أو مشاحنات دنيوية، على عكس هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يغضب إذا انتُهكت محارم الله، لا إذا أُسيء إليه شخصيًا.

وختم أمين الفتوى مشددا على أن قطع الرحم لا يجوز شرعًا مهما كانت المبررات، وأن من يتسبب في قطيعة الرحم يكون قد ترك خيرًا كثيرًا ووقع في إثم عظيم، داعيًا إلى معالجة الخلافات بالحوار والاعتذار والإصلاح، لا بالهجر والقطيعة، مؤكدًا أن قطيعة الرحم شؤم وذنب كبير، بينما صلتها بركة في الدنيا ونجاة في الآخرة.

