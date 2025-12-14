الإمارات تعلن تعديل موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة.. ما السبب؟

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في دولة الإمارات عن تعديل موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة ليصبح في تمام الساعة 12:45 ظهراً طوال العام، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026.

أوضح رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإمارات، الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن قرار تعديل موعد إقامة صلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة تم اتخاذه بناء على أسباب مجتمعية بعد دراسة استمرت نحو 4 سنوات من الدراسة والتفاعل الإيجابي مع ظروف المجتمع الإماراتي.

وأضاف في لقاء مصور مع المؤثر الاجتماعي، عبدالله بن دفنا: «قرار تقديم موعد خطبة الجمعة يأتي في إطار الانسجام مع المعنى المجتمعي للجمعة ولمة العائلة والتفاعل الإيجابي مع ظروف المجتمع الإماراتي، فليس كل من تأتي عليه صلاة الجمعة موظفاً، منهم الموظف وغير الموظف ومنهم كبير السن والمتقاعد والصغير»، نافياً أن يكون تعديل الموعد مرتبطا بالإفتاء.

وأوضح الدرعي: «وقت الظهر يمتد إلى العصر، وشرعاً وإيقاع موعد صلاة الجمعة في أي وقت ما بين الظهر والعصر يعد وقتاً صحيحاً وتؤدى فيه صلاة الجمعة، بمعنى تأدية الجمعة في الساعة الواحدة والنصف جائز، وتقديم الموعد ليكون 12.45 جائز أيضاً، لذا القرار ليس فيه أي معنى شرعي، ولكن المقصود منه معنى مجتمعي، وقد تم اتخاذه ومن باب التفاعل مع المجتمع».

وأشار الدرعي إلى أن المنبر والخدمات التي تقدم للجمهور تتم بناء على مقترحاتهم وبناء على الحالة العامة التي يتطلبها المجتمع.

