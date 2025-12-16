رمضان عبد المعز: الانضباط أساس نجاح المؤسسات كما ذكر القرآن الكريم

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن الانضباط والالتزام من أهم دعائم الملك ونجاح أي مؤسسة، موضحًا أن القواعد لا بد أن تُطبَّق على الجميع دون استثناء، وأن غياب النظام واحترام المواعيد يؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار، سواء في الشركات أو المؤسسات أو حتى أبسط صور العمل اليومي.

وأوضح الشيخ رمضان عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أن القرآن الكريم قدّم نماذج واضحة لأهمية الحزم والنظام، مستشهدًا بملك داوود عليه السلام، حيث قال الله تعالى: (وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ)، كما ضرب مثالًا بمملكة سليمان عليه السلام التي قامت على انضباط دقيق، فكانت الجنود من الجن والإنس والطير مصطفّة، كلٌ يعرف مكانه ودوره، مشيرًا إلى أن غياب الهدهد لم يُمرّ مرور الكرام، بل كان أمرًا خطيرًا استوجب الحزم والمساءلة، وهو ما يدل على أن المؤسسات لا تنجح إلا بالقوة المنضبطة والنظام المحكم.

وبيّن الداعية الإسلامي أن الإهمال أخطر من الظلم، لأن بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم، مؤكدًا أن القرآن حين عرض قصص ذي القرنين وداوود وسليمان، إنما أراد أن يعلّمنا أن التقدم لا يتحقق إلا بالالتزام، ووضع كل شيء في مكانه الصحيح، وأن أي عمل ـ مهما كان بسيطًا ـ من مكتب تحفيظ قرآن إلى مشروع صغير ـ لا يمكن أن ينجح إلا إذا قام على الانضباط والحزم واحترام القواعد.

