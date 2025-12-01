ما حكم الوضوء بعد الاستحمام بدون ملابس؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من شخص يقول: ما حكم الوضوء بعد الاستحمام بدون ملابس؟، ليرد مؤكدًا أن هذا السؤال مهم جدًا لتوضيح المفهوم الخاطئ لدى بعض الناس.



وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين، أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن ستر العورة شرط من شروط صحة الوضوء، وهو غير صحيح.



وأضاف أن الإنسان يجوز له أن يتوضأ بعد الغسل، حتى لو لم يكن ساترًا لعورته فى تلك اللحظة، مشيرًا إلى أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة فقط، وليس شرطًا لصحة الوضوء أو التطهر من الحدث الأصغر.



وأكد الشيخ أحمد وسام أن الشرع يبيّن الفرق بين شروط الوضوء وشروط الصلاة، موضحًا أنه لا مانع شرعى من الوضوء بعد الاستحمام بدون ملابس إذا لم يكن الهدف من الوضوء الصلاة مباشرة، طالما أن الوضوء يتم وفق أركانه الصحيحة.





اقرأ أيضاً:

"دولة التلاوة".. وزير الأوقاف يحسم علاقة المقامات بالموسيقى وحكم قراءة القرآن بها

هل معاشرة الزوجة لزوجها ‏تبطل حكم النفقة؟.. المفتي الأسبق يوضح

ماذا نردد عند قول المؤذن في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم"؟.. أمين الفتوى



