ما حكم الوضوء بعد الاستحمام بدون ملابس؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

كتب : علي شبل

08:07 م 01/12/2025

الوضوء بعد الاستحمام

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من شخص يقول: ما حكم الوضوء بعد الاستحمام بدون ملابس؟، ليرد مؤكدًا أن هذا السؤال مهم جدًا لتوضيح المفهوم الخاطئ لدى بعض الناس.


وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين، أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن ستر العورة شرط من شروط صحة الوضوء، وهو غير صحيح.


وأضاف أن الإنسان يجوز له أن يتوضأ بعد الغسل، حتى لو لم يكن ساترًا لعورته فى تلك اللحظة، مشيرًا إلى أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة فقط، وليس شرطًا لصحة الوضوء أو التطهر من الحدث الأصغر.


وأكد الشيخ أحمد وسام أن الشرع يبيّن الفرق بين شروط الوضوء وشروط الصلاة، موضحًا أنه لا مانع شرعى من الوضوء بعد الاستحمام بدون ملابس إذا لم يكن الهدف من الوضوء الصلاة مباشرة، طالما أن الوضوء يتم وفق أركانه الصحيحة.


حكم الوضوء الاستحمام بدون ملابس أمين الفتوى

