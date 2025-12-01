باقٍ 79 يوما.. موعد شهر رمضان 2026: أدعية مستحبة قبل الشهر الكريم

79 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، حيث كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447 هجريا، عن موعد شهر رمضان 2026، وأول أيامه فلكيا فى ضوء الدليل الهجري لعام 1447 هجرياً.

ووفقا لحسابات الفلك يكون موعد شهر رمضان لعام 1447 هجرياً الموافق 2026 ميلادياً يوم الخميس 19 فبراير 2026.

حيث يعتمد التقويم الهجري على دورة القمر لتحديد بدايات الشهور ونهاياتها، وتشمل أشهره الاثنى عشر: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

ويرجع اعتماد التقويم الهجري إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب، الذى اتخذ من هجرة الرسول محمد صلي الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة في 12 ربيع الأول عام 622 ميلاديا نقطة انطلاق لأول سنة هجرية، ليصبح هذا التاريخ مرجعا ثابتا للتقويم الإسلامي حتى يومنا هذا.

وعلينا أن نستقبل شهر رمضان المبارك، شهر الرحمات والغفران والعتق من النيران، صاحب نفحات الخير والرضوان، خير ما نستقبله هو الدعاء، وإليك الأدعية مستحبة قبل الشهر الكريم:

اللهم اجعل آخر أيام شعبان جابراً للقلوب، آسراً للعيوب، ماحياً للذنوب، مفرجاً للكروب.. فبلغنا اللهم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين.. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه واجعلنا فيه من عتقائك من النار.

اللهم بلغنا رمضان وأهله علينا ونحن أحسن حالا وأصح أبدانا وأصلح عيالا وأقوى ايمانا وأوسع ارزاقا ورغدا وامنا وأمانا

اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة، وفرحا بالمشاعر والنفحات الإيمانية، وتقديرا لفضله وكرمه.. وأعنا فيه على ما تحب وترضى، وسلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا عملا متقبلا خالصا لوجهك تعالى الكريم

اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم.. اللهم ارزقنا قبل رمضان قلوبا جديدة، وتوبة سديدة، وهمة شديدة، وأعمالا صالحة عديدة، نعوذ بك من فتنة النفس وطغيانها، وفتنة الدنيا وظلمها، وفتنة النعم وكفرها، وفتنة البلاء وقطعها.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا اله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، و لا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك ياعز المسلمين.

اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.