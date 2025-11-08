موعد أذان وصلاة الفجر اليوم السبت 8 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت 8 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم السبت 8 نوفمبر، في تمام الساعة 4:45 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:14 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 8 نوفمبر:

الفجر 4:46 ص

الشروق 6:14 ص

الظُّهْرِ 11:39 ص

العصر 2:41 م

المغرب 5.03 م

العشاء 6:22 م

من الدعاء الوارد عن النبي ﷺ :

"اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، ومن زوج تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن خليل ماكر عينه تراني، وقلبه يرعاني؛ إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها".

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، نحمدك بجميع محامدك ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، وعلى كل حال.

اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إمامًا ونورًا وهدًى ورحمة، اللهم ذكّرنا منه ما نُسِّينا، وعلِّمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يُرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، وأعذنا من كل سوء، وقنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيه.