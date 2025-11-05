موعد أذان وصلاة العشاء اليوم الأربعاء 5 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة



الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.



وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر.



وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العشاء، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر، في تمام الساعة 6:24 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.



مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر:



الفجر 4:43 ص

الشروق 6:12 ص

الظُّهْرِ 11:39 ص

العصر 2:42 م

المغرب 5.05 م

العشاء 6:24 م



ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:



قال رسول الله ﷺ: (مَنْ قرأَ آيةً الكُرسِيِّ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ ، لمْ يمنعْهُ من دُخُولِ الجنةَ إلَّا أنْ يمُوت).

اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، وصلَ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ليوم الدين.

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبراً أنت وليّه. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمراً، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سراً، ولا تكسر لي ظهراً.

اللهمَّ صلِّ على مَنْ فاضتْ مِنْ نُورِهِ جميعُ الأنوارِ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.