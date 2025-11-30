يسري جبر: الأخلاق والعبادة مفتاح الدخول إلى طريق الله

أكد الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن المسلم بمجرد نطق الشهادتين قد دخل بالفعل في طريق الله، وأن الخطوة التالية هي الالتزام بتعاليم الدين التي يعرفها الجميع، من صدق وبر وصلة رحم وأمانة وحسن خلق.

وأضاف جبر خلال لقائه ببرنامجه "اعرف نبيك" على قناة "الناس": أن الدخول الحقيقي في الطريق يتطلب التخلص من العادات السيئة والتحلي بالكمالات المحمدية والأخلاق النبوية التي يعرفها كل مسلم، مشدداً على ضرورة إتقان العمل وأداء الفرائض وإدخال السرور على الأسرة ورعاية من يعولهم المسلم.

وأشار العالم الأزهري إلى أن السير في طريق الله بصدق وإخلاص، والبدء بتطبيق تعاليم الدين والأخلاق الحميدة، سيقود المسلم حتماً إلى الشيخ المربي الذي يدله على الخير ويعينه على السير في الطريق، فالله سبحانه وتعالى هو الهادي والمرشد لمن صدق في طلبه.

واختتم جبر حديثه بتوجيه نصيحة للمبتدئين في العلم والسير إلى الله، بأن يبدأوا بأنفسهم ويصلحوا حالهم، فإذا صدقوا مع الله، يسر الله لهم سبل الهداية وعرفهم بمن يأخذ بأيديهم إليه.

