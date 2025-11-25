إعلان

هل يجوز دفع النذر على أقساط إذا لم يكن المبلغ متوافرًا؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

10:36 ص 25/11/2025

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية الوفاء بالنذر على أقساط شهرية إذا لم تتوافر لدى الشخص القدرة على دفع المبلغ كاملًا، مؤكدًا أن الأمر يعتمد على نوع النذر وقدرته على التنفيذ.

وقال أمين الفتوى، أن هناك فرقًا بين النذر غير القابل للتجزئة والنذر المالي القابل للتجزئة. فإذا كان النذر متعلقًا بعبادة أو فعل لا يقبل التجزئة مثل ذبح حيوان معين، وفي حال عدم القدرة على الوفاء، فإن الكفارة تكون بإطعام مساكين أو الصوم، لأن الوفاء بالنذر غير ممكن في هذه الحالة.

وأضاف وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن النذر المالي مثل دفع مبلغ محدد يمكن تقسيمه وتسديده تدريجيًا، طالما أن الجزء المدفوع يفي بالنذر، إذ أن المال قابل للتجزئة، ويصبح الوفاء بالنذر شرعيًا مع استمرار النية الصادقة في التنفيذ.

وأكد أمين الفتوى، أن التمييز بين نوع النذر أمر ضروري، وأن الوفاء بالنذر مرتبط بالقدرة على التنفيذ، لضمان عدم الوقوع في إثم عدم الوفاء وعدم مخالفة الضوابط الشرعية.

الشيخ أحمد وسام دفع النذر على أقساط دار الإفتاء المصرية

