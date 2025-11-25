إعلان

موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : علي شبل

05:00 م 25/11/2025

صلاة الظهر

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.


وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر.


وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر، في تمام الساعة 11:42 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.


مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر:


الفجر 4:57 ص
الشروق 6:28 ص
الظُّهْرِ 11:42 ص
العصر 2:36 م
المغرب 4:55 م
العشاء 6:17 م


ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:


اللهم بشرني بما يسرني، وكف عني ما يضرني، وثبت يقيني، وارزقني حلالاً يكفيني، وابعد عني كل شيء يؤذيني. اللهم أعطنا من خير ما تعطي السائلين واحفظ لنا أحبابنا يا خير الحافظين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان صلاة الظهر ختم الصلاة أركان الإسلام

