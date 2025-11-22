أكد الدكتور يسري جبر أن الشرع شدد شدة كبيرة على الجار وعلى علاقتنا بجيراننا، مشيرًا إلى أن الناس دائمًا تتساءل: مين هو الجار؟ وإيه حدود تعاملنا معاه؟ موضحًا أن هذا السؤال مهم لأن الشريعة لما جت توظّف وتضبط علاقة الإنسان بالآخر بدأت بالجار أولًا، حتى يكتمل البنيان والجمال في المجتمع، وتظهر الروح الحقيقية للدين في التعاملات اليومية.

وأضاف جبر خلال لقائه في برنامج" اعرف نبيك" المذاع على قناة" الناس": أن هذا التشديد جاء لحكمة عظيمة؛ فالإسلام أراد أن يكون المجتمع قائمًا على المودة والتراحم، وأن يكون كل فرد سندًا لأقرب الناس إليه، ومنهم الجيران الذين يشاركون الإنسان تفاصيل حياته اليومية، معتبرًا أن حسن الجوار مظهر من مظاهر الإحسان الذي أمر الله به.

وتطرّق العالم الأزهري إلى قضية تعامل الناس مع البنوك، موضحًا أن كثيرًا من الأسئلة تُخلَط بين الربا وصور أخرى من المعاملات، وأن فهم القواعد الشرعية وضبطها هو الذي يجعل المسلم يتعامل بثبات ووعي دون الوقوع في التباس، مؤكدًا أن الشرع جاء ليحفظ مصالح الناس ويمنع الضرر، وأن القاعدة الأساسية في كل المعاملات هي تحقيق العدل ورفع الحرج.

اقرأ المزيد:

بعد حوادث مشاهير.. داعية تحذر: "الحسد بيموّت ومش كل حاجة ننشرها على السوشيال"

ما حكم تغيير عملة لشخص بالسوق السوداء ثم محاسبته بسعر البنك؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)

هل يجب غسل الشعر كاملًا عند الغسل من الجنابة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)