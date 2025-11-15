داعية: النبي محمد تعرض للسحر وجبريل نزل من السماء لرقيته

قال الشيخ مصطفى شلبى الأزهرى، الداعية الإسلامي، إن السحر والحسد وردا فى القرآن الكريم كجزء من الظواهر التى قد تؤثر على الإنسان، مشيرًا إلى أن سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- تعرض للسحر، فجاء سيدنا جبريل- عليه السلام- بأمر من الله ليقوم برقيته وتخليصه منه.

وأضاف الأزهرى، خلال حواره ببرنامج" علامة استفهام" عبر قناة" الشمس": أن من ينشر بعض الأمور الخاصة بمنزله عبر السوشيال ميديا معرض للسحر والحسد.

ونصح الداعية، المواطنين بعدم نشر أى أشياء خاصة على منصات السوشيال ميديا، التى تضم ملايين الأشخاص.

وأشار إلى أن الحسد قد يؤدى إلى أضرار جسيمة تصل إلى الموت، ولذلك يجب على الجميع أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى قد تناول موضوع الحسد فى القرآن الكريم، مشيرًا إلى خطورته وواقعيته.

وأوضح أن الحسد أمر حقيقى علينا أن نعلمه، ونحرص على الحفاظ على أولادنا وما نملك من أعين الغير.

