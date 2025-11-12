إعلان

موعد أذان وصلاة العصر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : علي شبل

01:01 م 12/11/2025

موعد صلاة العصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.


وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر.


وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر، في تمام الساعة 2:39 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.


مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر:


الفجر 4:48 ص
الشروق 6:18 ص
الظُّهْرِ 11:39 ص
العصر 2:39 م
المغرب 5.00 م
العشاء 6:20 م


عن سعد بن أَبي وقاصٍ -رضي الله عنه -قَالَ: «جَاءَ أعْرَابيٌّ إِلَى رَسولِ اللهِ - ﷺ- فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلاَمًا أقُولُهُ. قَالَ: «قُلْ: لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، اللهُ أكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ للهِ كَثيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالِمينَ، وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ» قَالَ: فهؤُلاءِ لِرَبِّي، فَمَا لِي؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي» رواه مسلم.


ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:


اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.


اللهم إني أسألك بحسن ظني بك وبكل يقيني بلطفك ورحمتك وعطائك أن تهبنا خيرًا لا ينغلق بابه، وأن تعطينا من الرضا ما تسعفنا أسبابه، وأن ترزقنا رزقًا مدرارًا لا ينفد ولا ينقطع.


اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.



لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الصلاة صلاة العصر ختم الصلاة أركان الإسلام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لجنة من الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك.. ما القصة؟
مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة إسماعيل الليثي
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح