تذيع إذاعة القرآن الكريم، حلقات يومية في برنامج" ومضة تفسيرية" حول بيان معاني آيات القرآن الكريم ، يقدمها فضيلة الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف المصرية.

ويفسر العالم الأزهري، آيات القرآن الكريم بلغة يفهمها الجميع، إذ يضاف البرنامج إلى مسيرة الشيخ الروبي، ويضيف إلى مسامع الجميع معلومات حول سماحة الإسلام ببساطة يفهمها الجمهور.

كما يقدم الدكتور عصام الروبي، برنامج رسالة إلى الشباب، للتواصل مع شباب مصر والعالم الإسلامي، عبر أثير الإذاعة، ويعد أبرز من يتحدثون عن الشخصية المصرية.

الدكتور عصام الروبي، من علماء الأزهر والأوقاف الذين يرسخون مفهوم الشخصية الوطنية، ويخاطبون الشباب لدعم العقول المصرية، للحفاظ على الهوية المصرية، والدفاع عن الوطن،

كما يعد برنامج" ومضة تفسيرية" الذي يذاع للعالم الأزهري، والذي يفسر معاني القرآن الكريم من البرامج الهادفة المحببة إلى نفوس المستمعين لما يتميز به من سلاسة وسهولة وعذوبة وشمولية لآراء المفسرين.

والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يختلف عن برامج التفاسير التي تتم إذاعتها من حيث المضمون لأنه يركز على بيان معنى الكلمة المراد بيانها من جميع الوجوه اللغوية والبلاغية والبيانية وما تشير إليها الكلمة بمدلولها الإشاري واللفظي.