الإفتاء توضح مقصود قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾

كتب : علي شبل

06:26 م 08/10/2025

دار الإفتاء المصرية

كشفت دار الإفتاء المصرية عن خطاب الله تعالى للمؤمنين بما ينفرهم من الربا في قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]، موضحة المقصود بقوله: ﴿أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾.

وقالت الإفتاء إن المقصود بقوله تعالى: ﴿أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ هو توبيخهم على ما كان متفشيًا في الجاهلية، وهو التعامل بالربا بتلك الصورة البشعة؛ فالربا قَلِيلُهُ وكَثِيرُهُ حرام.

وأوضحت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الحق تعالى أعلن الحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم على كل من يتعامل بالربا، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278 - 279].

