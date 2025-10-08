موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأربعاء 8 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء، الموافق 8 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر، في تمام الساعة 5.26 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:52 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر:

الفجر 5:26 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12:42 م

العصر 4.02 م

المغرب 6:32 م

العشاء 7:49 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

• اللهم طهر قلبي واستر عني واغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ أحبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي.

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا.. وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا..

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ..

يَا مُقَلِّب الْقُلُوب والأبصار ثَبت قلبِي على طَاعَتك.. اللهم يا مصّرف القلوب صرَّف قلوبنا على طاعتك.