بعد انتشار فيديو فتيات المحور الذي رصد فعلا فاضحا في الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية مع كل الأطراف بمن فيهم مصور وناشر الفيديو، تطرق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى مسألة مهمة وهي حكم تصوير ونشر مثل تلك المشاهد الخارجة على الملأ.

"بَلِّغْ ولا تُشَهِّر".. هكذا يقول أمين الفتوى، موضحًا أن الخلط بين مفهوم "السَّتْر" و"التستر" على الجرائم خطأ فادح يُهدِّد أمن المجتمع واستقراره، ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه "هلَّا سَتَرتَه بثوبك" ليست ترخيصًا للتغاضي عن المجرمين أو إفلاتهم من العقاب.

وكشف ربيع، في منشوره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن المقصود بالسَّتْر في الحديث الشريف وهو ستر المسلم على أخيه في معصية شخصية وقعت بينه وبين ربه، ولم تتعدَّ إلى إيذاء الآخرين أو انتهاك حقوقهم، وصاحبها نادم عليها لا يُجاهر بها... مضيفا: ففي هذه الحالة يكون السَّتْر فضيلة وخُلُقًا إسلاميًا رفيعًا.

وتابع ربيع: أمَّا الجرائم التي يمتد ضررها إلى المجتمع، مثل القتل والسرقة والنصب والاحتيال والاتجار بالمخدرات، فإنَّ التَّستُّر على مرتكبيها جريمة في حد ذاته؛ لأنَّه يُشَجِّع المجرم على التمادي في غِيِّه، ويُعرِّض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، ويُسْهِم في تَفشِّي الفوضى والجريمة، لذا فمُسمَّى "الجدعنة" و"الرجولة" ليست في إفلات المجرم مِن العقوبة بعد التَّلبُّس فيها وتهديد الناس بها.

وأضاف أمين الفتوى: هنا يأتي دور التمييز بين التبليغ والتشهير، فالإسلام يحثنا على حماية المجتمع، وهذا لا يتم بنشر الفضائح على وسائل التواصل الاجتماعي أو التشهير بالأفراد، بل باتباع القنوات الرسمية التي حَدَّدتها الدولة، فالتبليغ للجهات المختصة هو الوسيلة الشرعية والقانونية لضمان تحقيق العدالة، ووقف الضرر، وحماية حقوق الجميع، بما فيهم المتهم المحفوظ حقه في محاكمة عادلة والدفاع عن نفسه، بعيدًا عن أحكام الشارع والمحاكمات الإلكترونية.

