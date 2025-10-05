هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤالٍ: هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟، موضحًا أن النبي ﷺ أمر بتغيير لون الشعر الأبيض، واستدل بما ورد حين جاء أبو قحافة والد سيدنا أبي بكر الصديق إلى النبي يوم فتح مكة، وكان شعره أبيض تمامًا، فقال له النبي ﷺ: "غيّروا هذا الشيب واجتنبوا السواد".

وأضاف عبد السلام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الفقهاء اختلفوا في حكم الصبغ باللون الأسود، فالأصل أن تكون الصبغة بغير الأسود مثل البني أو أي لون آخر، وهذا هو السُّنة.

ولفت إلى أن استخدام اللون الأسود، فبعض العلماء أجازوه في حالات الضرورة الشرعية مثل الحرب، لإظهار القوة والشباب.

وأوضح أمين الفتوى، أن صبغ الشعر الأبيض سواء في اللحية أو الرأس جائز شرعًا، وخروجًا من الخلاف يُستحب أن يكون بغير اللون الأسود، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الصحابة كانوا يغيّرون لون شعرهم، ومنهم سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر، وسيدنا الحسن، وسيدنا الحسين رضي الله عنهم جميعًا.



