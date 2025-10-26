رد الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال تلقاه من سيدة تقول: ما حكم من يقرأ القرآن من المصحف ولا يحفظه؟ قائلًا في رده إن الحفظ ليس واجبا شرعيا، ولكن الأفضل السعي لحفظه تدريجيا.

وأكد الدكتور علي فخر، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الالتزام بالقراءة الصحيحة والمتقنة للمصحف له فضل عظيم، لافتا إلى أنه إذا كان الشخص غير قادر على القراءة الصحيحة، فمن الأفضل طلب تعلم القراءة من شيخ أو متابعة القراء المعروفين عبر التلفزيون أو الإذاعة وتصحيح التلاوة معهم.

وقدم فخر 4 نصائح مهمة لمن يريد حفظ القرآن الكريم، وهي:

- كثرة التلاوة تساعد على الحفظ تدريجيا، فمع المداومة على القراءة سيبدأ الإنسان في حفظ بعض الآيات تلقائيا.

- الاستماع للقراء المميزين مثل الشيخ الحصري يُشجع على التلاوة الصحيحة والتقليد الدقيق لنبرات القراءة والمدود والسكتات.

- المداومة على القراءة الصحيحة، لافتا إلى أن وجود قنوات متخصصة مثل قناة "مصر قرآن كريم" تسهل على المتابعين قراءة المصحف بدقة وحفظه بشكل تدريجي، مع الاستفادة من مشايخ وعلماء وقراء مصر الكرام، مؤكدًا أن المداومة على القراءة الصحيحة هي الطريق الأمثل للحفظ والتجويد في الوقت نفسه.

اقرأ أيضاً:

عالم أزهري يرد على التشكيك في الخلع بقرار القاضي بحجة أن الزوج لم يطلق

أمين الفتوى يوضح مواصفات الحجاب الشرعي: الشكل قد يختلف والهدف تحقيق ستر

هل عليّ وزر إذا رفضت طلب أهلي بالزواج من شخص معيّن؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها؟.. الإفتاء توضح