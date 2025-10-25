موعد أذان وصلاة الظهر اليوم السبت 25 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت، الموافق 25 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم السبت 25 أكتوبر، في تمام الساعة 12:39 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 25 أكتوبر:

الفجر 5:36 ص

الشروق 7.04 ص

الظُّهْرِ 12:39 م

العصر 3.49 م

المغرب 6:14 م

العشاء 7:32 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنا مظلومون فانتصر، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل الدائرة عليهم، اللهم كلما اشتدت الأزمة نرجو منك الفرج القريب يا رب العالمين، فإليك نفزع، وبك نلوذ، وإياك نعبد، وعليك نتوكل، وبابك نقرع، وبأسمائك الحسنى نلهج، وإليك نسعى يا ذا الجلال والإكرام، يا من بسلطان قهره وعظيم قدرته يستغيث المضطرون، يا من بوسيع عطائه، وسعة رحمته، وجزيل فضله، وجميل منّته تبسط الأيدي ويسأل السائلون؛ تول أمرنا، واكشف ضرنا، وعجل فرجنا، وآمن خوفنا، يا قهار يا قهار يا قهار.