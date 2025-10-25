إعلان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم السبت 25 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

12:09 ص 25/10/2025

مواقيت الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت، الموافق 25 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم السبت 25 أكتوبر، في تمام الساعة 5:36 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 7.04 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 25 أكتوبر:

الفجر 5:36 ص

الشروق 7.04 ص

الظُّهْرِ 12:39 م

العصر 3.49 م

المغرب 6:14 م

العشاء 7:32 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

يا خَيرَ مَعروفٍ عُرِفَ، يا أفضَلَ مَعبودٍ عُبِدَ، يا أجَلَّ مَشكورٍ شُكِرَ، يا أعَزَّ مَذكورٍ ذُكِرَ، يا أعلى مَحمودٍ حُمِدَ، يا أقدَمَ مَوجودٍ طُلِبَ، يا أرفَعَ مَوصوفٍ وُصِفَ، يا أكبَرَ مَقصودٍ قُصِدَ، يا أكرَمَ مَسؤولٍ سُئِلَ، يا أشرَفَ مَحبوبٍ عُلِمَ، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وارزقني عملاً صالحاً يقربني إلى رحمتك ولساناً ذاكراً شاكراً لنعمتك.

اللهٰم أنت المعين وبك الأنفس تستعين وبك القلوب تستكين فاجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين وبرضاك طامعين وفي ظل عرشك آمنين مطمئنين وفي الجنة خالدين.

