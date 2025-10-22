موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء، الموافق 22 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، في تمام الساعة 12:39 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر:

الفجر 5:34 ص

الشروق 7.02 ص

الظُّهْرِ 12:39 م

العصر 3.51 م

المغرب 6:17 م

العشاء 7:35 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللَّهُمَّ لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تأمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين.. اللَّهُمَّ إنا نسألك علم الخائفين، وإنابة المخبتين، وإخلاص الموقنين، وشكر الصابرين، وتوبة الصديقين، وفهم النبيين.. اللَّهُمَّ ارزقنا صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا عزيز يا جبار، وارزقنا الصحبة من الأتقياء الأنقياء التي تعيننا على طاعتك، والبعد عن الأشرار، وأوردنا طريق الأبرار.. اللَّهُمَّ سخر لنا في طريق الحق أحباباً واجعل الجنة لنا داراً ومستقراً.



اللهم صلِّ علي سيدنا محمد الحبيب إذا عُدِمَ الحبيب، والطبيب إذا عز الطبيب، راحة القلوب إذا اشتدت الكروب، سر الدواء وأصل الشفاء، وعناية السماء، ومصدر الرجاء، صلى الله عليه وعلى آله الأوفياء، وأصحابه الرحماء، صلاة محيطة بجميع الكماليات، عالية علي سائر الصلوات، تُطهرنا بها من غرور النفس وشواغل الحس، وسيئات الذنوب، وخائنة الأعين، وما تخفي الصدور، صلاة تغفر لنا بها جميع الزلات والهفوات، وتسترنا بها فى الحياة وترحمنا بها بعد الممات.