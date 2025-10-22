موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء، الموافق 22 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، في تمام الساعة 5:34 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 7.02 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر:

الفجر 5:34 ص

الشروق 7.02 ص

الظُّهْرِ 12:39 م

العصر 3.51 م

المغرب 6:17 م

العشاء 7:35 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهٰم أنزل على قلبي سكيَنة من عندك وأبدل خوفه أمناً، وحزنه فرحاً، وضيقه فرجاً، واجعله عامراً بذكرك متعلقاً بك متوكلاً عليك يا رحيم.

اللهم اغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ أحبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي، واكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، وسخر لي يارب خيار خلقك وابعد عني شرارهم برحمتك، وابسط علينا من بركاتك وجودك وفضلك ورزقك، وأغننا اللهم بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك.

اللهم احشرنا تحت لواء نبينا يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، وثبت قلوبنا على توحيدك وحبك وحب نبيك واجعلنا من الراشدين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.