الأزهر للفتوى يوضح 8 خطوات إذا أصاب المسلم هم أو بلاء
كتب : محمد قادوس
مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية
قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية عدة نصائح إذا أصاب المسلم هم أو بلاء.
وكشف الأزهر للفتوى، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: عن 8 نصائح مهمة للتغلب على الأحزان، و يفعلها الشخص بنفسه، هي:
1-يذكر الله ويسترجع.
2-يتأسى بسير الأنبياء والصالحين.
3-يعلم أن الله قادر على دفع البلاء عنه.
4- يحتسب أجر الصبر والتسليم لله.
5- ينظر للحكمة من البلاء ويتعلم منه.
6- يلجأ إلى الله بالدعاء.
7- يوقن أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير.
8- يعلم أن مع العسر يسرا.
