الأزهر للفتوى يوضح 8 خطوات إذا أصاب المسلم هم أو بلاء

كتب : محمد قادوس

04:39 م 21/10/2025

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية عدة نصائح إذا أصاب المسلم هم أو بلاء.


وكشف الأزهر للفتوى، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: عن 8 نصائح مهمة للتغلب على الأحزان، و يفعلها الشخص بنفسه، هي:


1-يذكر الله ويسترجع.

2-يتأسى بسير الأنبياء والصالحين.

3-يعلم أن الله قادر على دفع البلاء عنه.

4- يحتسب أجر الصبر والتسليم لله.

5- ينظر للحكمة من البلاء ويتعلم منه.

6- يلجأ إلى الله بالدعاء.

7- يوقن أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير.


8- يعلم أن مع العسر يسرا.


