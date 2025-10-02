خالد الجندي يحذر من مثل شائع: يخالف القرآن الكريم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المثل الشائع "اعمل الخير وارميه البحر" مثل خاطئ يجب التوقف عن ترديده، موضحًا أن القرآن الكريم يقرر بوضوح أن الخير لا يضيع عند الله أبدًا.

وقال، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن كثيرًا من الناس يظنون أن أعمالهم الصالحة أو مواقفهم الطيبة قد لا تجد مقابلًا أو تقديرًا، إلا أن الآية الكريمة من سورة الكهف {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} جاءت لتؤكد أن الله سبحانه وتعالى يحفظ أجر كل إنسان على عمله، مهما كان بسيطًا.

وأضاف الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أن ترديد المثل الخاطئ يعطي إيحاء بأن الخير قد يذهب سُدى، بينما الحقيقة أن "كل عمل صالح محفوظ عند الله، ولا يمكن أن يضيع".

وشدد، على أن المطلوب هو أن يعمل الإنسان الخير لأنه "خير"، مطمئنًا أن أجره مضمون عند الله، قائلاً: "ما فيش خير بيترمي في البحر، وما فيش حق بيضيع، ربنا سبحانه وتعالى وعد: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً".

