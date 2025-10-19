هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال أحد الزراع حول قطعة أرض يزرعها ويتفق مع شخص آخر على أخذ كل المحصول، حيث أوضح الزارع أنه باع المحصول قبل يوم الحصاد بعد أن بدأ الثمر بالاستواء والصالحة للبيع، متسائلاً: "ما الواجب عليّ في هذه الحالة؟"

وقالت أبو قورة خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": إن الواجب في هذه الحالة هو تقدير قيمة المحصول الذي باعه ومعرفة ما يعادل النصاب، فإذا بلغ النصاب — والذي يبلغ تقريبًا 653 كغ حسب الاتفاق — يجب إخراج الزكاة. وأضافت أن الزكاة تكون عشرًا إذا سقي الزرع بماء السماء أو العيون، ونصف العشر إذا سقي بالمياه بالآلات. ويمكن إخراج الزكاة نقدًا حسب قيمة المحصول وقت البيع.

وأوضحت أبو قورة أن إذا كان الزارع يملك أكثر من نوع من المحاصيل في بستان واحد، فإن الضابط هو عدم ضم الأنواع المختلفة معًا عند حساب النصاب؛ أي لا يُجمع نوع مع آخر. أما إذا كان يملك عدة بساتين ويزرع نفس المحصول في كل منها، فيمكن جمع المحصول كله من كل البساتين لأن نوع المحصول واحد.

وأكدت أبو قورة أن الالتزام بهذه الضوابط يضمن صحة إخراج الزكاة ويحقق الواجب الشرعي تجاه الفقراء والمستحقين.

