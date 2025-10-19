كشف الإعلامي محمود سعد، لمتابعيه دعاء السيدة نفيسة الذي يُقال عند الشدة لفك الكرب وجلب الفرج.

وأوضح سعد، عبر صفحته الرسمية على" فيسبوك" أن الدعاء يبدأ بـ قراءة سورة الفاتحة مرة واحدة، ثم سورة الإخلاص 11 مرة، يليها التسبيح بقول" سبحان الله"11 مرة، ثم يقال هذا البيت:" كم حاربتني شدة بجيشها، فضاق صدري من لقاها وانزعج.. حتى إذا أيست من زوالها، جاءتني الألطاف تسعى بالفرج".



