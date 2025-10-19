ذنوبي كثيرة ومتكررة اعمل إيه؟.. أمين الفتوى يجيب

تلقي الشيخ أحمد عبد العظيم، سؤال يقول: "الحمد لله أنا بصلي، وحجيت، وبطلع صدقات كتير، لكن للأسف عملت أخطاء كتيرة وكبيرة، هل ربنا يغفر لي هذه الأخطاء؟"

في رده، قال أمين الفتوى أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعًا مهما عظمت، فباب التوبة مفتوح لكل من عاد إلى الله نادمًا ومستغفرًا، مبينًا أن الشيطان كثيرًا ما يدخل إلى قلوب الناس من هذا الباب، فيُشعر العبد بأن ذنوبه لا تُغفر، ليُوقعه في اليأس والقنوط من رحمة الله، وهذا في حقيقته باب من أبواب الكفر، لأن من صفات المؤمن أنه لا ييأس من روح الله أبدًا.

وأضاف عبد العظيم، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس": أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعًا»، ولم يقل "يا عبادي الذين أذنبوا"، بل قال «الذين أسرفوا»، أي الذين أكثروا من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك دعاهم إلى الرجوع والتوبة، ليؤكد أن رحمته سبحانه أوسع من كل ذنب، وأن مغفرته لا تحدها خطيئة مهما كانت.

وأشار أمين الفتوى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل بني آدم خطّاء، وخير الخطّائين التوابون»، ولم يقل "خطاء"، لأن الإنسان بطبعه يخطئ كثيرًا، ولكن الفضل كل الفضل في أن يتوب كلما أذنب، ويعود إلى الله كلما زلّ، فالله لا يمل من مغفرته لعباده حتى يملّوا هم من التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لا يمل الله حتى تملوا».

ونصح عبد العظيم حديثه كل من يشعر بثقل ذنوبه أن يحسن الظن بالله، وأن يكثر من التوبة والاستغفار، ويثبت على طريق الصلاح، فالله لا يرد من أقبل عليه بقلب صادق، وأن من صفات المؤمن أنه كلما سقط، نهض من جديد، فالمغفرة ليست بعيدة عن أحد، ما دام هناك ندم صادق، واستغفار حقيقي، ورجوع إلى الله تعالى بصدق وإخلاص.

