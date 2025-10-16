موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 16 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس، الموافق 16 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الخميس 16 أكتوبر، في تمام الساعة 5:31 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:57 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 16 أكتوبر:

الفجر 5:31 ص

الشروق 6:57 ص

الظُّهْرِ 12:40 م

العصر 3.56 م

المغرب 6:23 م

العشاء 7:40 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.

‏أسأل الله العظيم الذي يسبح بحمده كل شيء أن يجعل أحبائي بصحة تامه ويكفيهم كل هامة ويحفظهم من كل عين لامة.. اللهم أنزل عليهم رحمتك أينما ذهبوا ويسّر لهم الخير كلما طلبوا وأنر دربهم بالإيمان حيثما وثبوا، وشد أزرهم إذا العزائم فترت، وآمن روعهم إذا السماء انفطرت، ويمّن كتابهم إذا الصحف نشرت.

اللهم احشرنا تحت لواء نبينا يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، اللهم ثبت قلوبنا على توحيدك وحبك وحب نبيك واجعلنا من الراشدين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.