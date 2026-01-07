موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأربعاء 7 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 7 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 7 يناير، في تمام الساعة 5:20 ص، وياتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:52 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 7 يناير 2026:

في

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.01 م

العصر 2:52 م

المغرب 5.11 م

العشاء 6:33 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يُجار عليه نسألك أن تفيض علينا من خزائن رحمتك ما يغنينا وتعطينا من نور وجهك ما يهدينا وتلبسنا من ستر عفوك ما يحمينا..

اللهم إنك تعلم ضعفنا فكن لنا معينًا وتعلم فقرنا فكن لنا غنيًا وتعلم ذنوبنا فاغفرها لنا فإنك أنت الغفور الرحيم..

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ودليلنا إليك في الدنيا وشفيعنا في الآخرة..