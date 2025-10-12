هل التدخين يبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى ينصح بهذا الأمر

تلقى الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المشاهدين يقول فيه: «أنا مدخن، وإذا كنت على وضوئي ثم دخنت سيجارة، فهل هذا ينقض الوضوء؟».

وفي بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس»، عبر قناة «الناس»، أن التدخين عادة سيئة ينبغي تركها، لكنه لا يُبطل الوضوء.

وأضاف أن التدخين يسبب رائحة غير مقبولة للفم، مشيرًا إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الرائحة الكريهة في أثناء الاجتماع للصلاة «من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزل مسجدنا»، متابعًا: «التدخين يقاس على الثوم والبصل».

وتابع أن المدخن إذا أراد الصلاة فعليه أن يغسل فمه ويتطيب قبل الوقوف بين يدي الله، لأن التدخين يُحدث رائحة كريهة تؤذي المصلين.

وأوضح أن نقض الوضوء لا يكون إلا بخروج شيء من أحد السبيلين، أو بزوال العقل أو النوم العميق، أما التدخين فلا يدخل في هذه الأسباب.

ونصح أمين الفتوى كل مسلم بأن يجعل من ترك التدخين عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، طلبًا للعافية ولحسن الخاتمة.

