أمين الفتوى يوضح حكم صلاة الأطفال بدون وضوء ومتى يجب عليهم

كـتب- علي شبل:

أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة لا تصح من دون وضوء، مشيرًا إلى أن الوضوء هو شرط أساسي لصحة الصلاة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "الوضوء هو فعل يتيح للإنسان أداء الصلاة والطواف، حيث يجب على المسلم أن يكون طاهرًا من الحدث الأصغر والأكبر، فإذا كان الشخص محدثًا حدثًا أصغر ولم يتوضأ، فإن صلاته لا تصح، وأما إذا لم يكن الماء متاحًا وكان الشخص في حالة اضطرار، فيمكنه التيمم، وفي هذه الحالة يُسمح له بالصلاة."

وأوضح أنه بالنسبة للأطفال دون سن التكليف، فلا حرج في أن يصلي الطفل دون وضوء من باب التحبيب في الصلاة وتعليمه العبادات، مؤكدًا أن الأطفال لا يُحاسبون على ترك الصلاة قبل سن التكليف.

وقال: "إن الأطفال دون سن العاشرة، يمكنهم الصلاة مع أهلهم لتعويدهم على الصلاة دون أن يشترط عليهم الوضوء، ومع بلوغ الطفل سن التكليف، يجب تعليمه أهمية الوضوء كجزء من صحة الصلاة".

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