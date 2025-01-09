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أمين الفتوى يكشف عن أقارب لا يجوز إخراج الزكاة لهم.. حتى وإن كانوا في حاجة إليها

09:04 م الخميس 09 يناير 2025

الشيخ إبراهيم عبد السلام

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كـتب- علي شبل:

كشف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن بعض الأقارب لا يجوز إخراج زكاة المال لهم، قائلًا إن هناك ثلاث فئات لا يجوز إخراج الزكاة لهم، وهم الوالدان، والأبناء، والزوجة، حتى وإن كانوا في حاجة إليها.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "هؤلاء الأقارب إذا كانوا مستحقين للمال، يجب على الشخص أن يعطيهم من أصل ماله وليس من مقدار الزكاة المخصص للفقراء والمساكين".

وأوضح عبدالسلام أن الزكاة تهدف إلى تطهير الأموال، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء أو الزوجة الزكاة باعتبارها تطهيرًا للذنب، ومن غير الأدب أن أعطي والدي ووالدتي ذنوبي، لأنه كما ورد في الحديث النبوي الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: 'لا تعطوا الصدقة لآل محمد فإنها أوساخ الناس".

وأضاف: "إذا كنت أرغب في تقديم شيء لأبي أو أمي، يجب أن يكون من أصل المال وليس من الزكاة، وعلى المسلمين أن يتعاملوا مع الوالدين بهذا الكرم والاحترام".

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