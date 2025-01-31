المفتي يحذر من المراهنات الإلكترونية: تفتقد شروط البيع الشرعي ومحرمة شرعًا

كتب - علي شبل:

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن المراهنات الإلكترونية تختلف عن التجارة المشروعة، حيث تنطوي على محاذير شرعية وأضرار جسيمة بالأموال العامة والخاصة، محذرا من خطورتها على الأمن الفكري والقومي والمجتمعي.

وأوضح عياد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» على قناة «صدى البلد»، أن المراهنات تتلاعب بمشاعر الناس وأموالهم، وتفتقد شروط البيع الشرعي كالتملك والقدرة على التسليم، مما يجعلها محرمة شرعًا وتؤدي إلى الخسران في الدنيا والآخرة.

وأشار المفتي إلى أن التجارة الإلكترونية تعد مجالًا مشروعًا، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية التي تضمن صحتها وعدالتها، والقدرة على التسليم والتسلم.

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