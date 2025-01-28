هل تبطل صلاتي إذا فعل الإمام أشياء تفسد الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كتب - علي شبل:

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا من شخص عن حكم صلاته إذا اكتشف أن الإمام قام ببعض الأفعال التي قد تؤثر على صحة الصلاة.

وفي رده، قال أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن الصلاة لا تبطل بمجرد تحرك الإمام أو قيامه ببعض الأفعال غير المعتادة، ولكن يجب على المصلين أن يكونوا على دراية جيدة بأحكام الصلاة لكي يتمكنوا من التصرف بشكل صحيح في حال حدوث أي خطأ أثناء الصلاة.

وأوضح عويضة أن بعض الحركات البسيطة لا تفسد الصلاة، لكن على المصلين أن يعرفوا كيف يتصرفون في حالة حدوث سهو، مثل الصلاة ركعتين سهو في حال الحاجة.

وأكد أن الأئمة الذين يتقدمون لإمامة الصلاة يجب أن يكونوا على علم كامل بأحكام الصلاة وكيفية التعامل مع أي خلل قد يحدث أثناء الصلاة، لافتا إلى أن التقدم للإمامة هو مسؤولية كبيرة وليست أمرًا يُفخر به أو يُتنافس عليه، حيث أن الإمام يتحمل مسؤولية كبيرة أمام الله في حال حدوث أي خطأ أثناء الصلاة.

وختم أمين الفتوى مش دا على أن من يدخل في إمامة الصلاة يجب أن يكون مستعدًا لتحمل المسؤولية، حيث لا يُعتبر الأمر مجرد شرف بل هو دين يجب تعلمه وتنفيذه على أكمل وجه.

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