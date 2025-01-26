هل الصلاة في المسجد فرض عين أم فرض كفاية؟.. أمين الفتوى يُجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الرجل في المسجد لها فضل عظيم وبركة كبيرة، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم التي تحث على إعمار المساجد.

وقال أمين الفتوى، إن الله- سبحانه وتعالى- أمرنا بإعمار المساجد، وهذا يشمل الصلاة فيها، فقد قال الله تعالى: 'إِنَّمَا يُعَمِّرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ'، وهذا يعكس أهمية الصلاة في المساجد."

وأضاف عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": إذا كنت في وقت لا تستطيع فيه الصلاة في المسجد بسبب العمل أو مشوار ما، فلا بأس، لكن يجب أن تجعل للمسجد نصيبًا من صلاتك مثلما تجتهد في أن تجعل لبيتك نصيبًا من الصلاة.

وأوضح أن الصلاة في البيت لا تُلغي فضل الصلاة في المسجد، حيث قال: "أفضل صلاة الرجل في بيته هي السنة، إلا المكتوبة، التي يجب أداؤها في المسجد، إذ إن الصلاة في المسجد تزيد الأجر".

وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُفضّل أداء السنن في البيت، حيث قال: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"، لافتا إلى أن السبب في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرى الأبناء والزوجات الوالد أو الزوج وهو يصلي، ليكون البيت عامرًا بالعبادة والتربية على الصلاة.

وفيما يتعلق بصلاة الجماعة، أضاف الشيخ عويضة عثمان: "صلاة الرجل في جماعة في المسجد تُضاعف أجره بسبع وعشرين درجة، وهذا من فضل الله على عباده".