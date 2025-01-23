حكم صيام يوم الإسراء والمعراج؟.. الإفتاء توضح

كتب-محمد قادوس:

تبدأ ليلة الإسراء والمعراج، في عام 2025 بداية من مغرب يوم الأحد 26 رجب 1446هـ، الموافق 26 يناير الحالي، إلى فجر الإثنين 27 رجب 1446، الموافق 27 يناير 2025، وليلة الإسراء والمعراج، هي ليلة المعجزة الإلهية والتي جرت مع النبي الأعظم خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة دعا فيها العلماء إلى الإكثار فيها من الصلاة والاستغفار والصلاة على سيد الخلق ومن الدعاء لله عز وجل، أما عن فضل وحكم صيام تلك الليلة المباركة، فقد حسمت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على منصة إكس: حكم صيام يوم الإسراء والمعراج؟

وقالت لجنة الفتوى بالدار، يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج احتفاء بأن الله منَّ على رسولنا صلى الله عليه وسلم بتلك المعجزة الكريمة.

وأضافت لجنة الفتوى بالدار يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج احتفاء بفرض الصلوات الخمس، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا".

يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج احتفاء بأن الله منَّ على رسولنا صلى الله عليه وسلم بتلك المعجزة وبفرض الصلوات الخمس، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».#شهر_رجب#الإسراء_والمعراج… — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) January 22, 2025

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