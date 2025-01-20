هبة عوف: ارتداء المرأة للبنطلون الجينز ليس حرامًا بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية

كتب- محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أن ارتداء المرأة للبنطلون الجينز لا يعد محرمًا في حد ذاته، مشيرة إلى أن الحلال والحرام في الملابس يتعلقان بالضوابط الشرعية التي يجب أن تلتزم بها المرأة.

وقالت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد نص شرعي صريح يمنع ارتداء المرأة للبنطلون الجينز أو أي نوع آخر من الملابس، طالما أن الملابس تحقق الضوابط الشرعية، مثل أن تكون ساترة لجميع العورة التي يجب تغطيتها، ولا تكون ضيقة أو شفافة، ولا تظهر تفاصيل الجسم بشكل غير لائق".

وأضافت عوف خلال تصريحات خاصة لمصراوي: من المهم أن تكون الملابس محتشمة، ومناسبة للحياء، ولا تكون مُلفتة للنظر بشكل يثير الفتنة أو يظهر جسد المرأة بطريقة غير لائقة، وبالتالي، إذا التزمت المرأة بهذه الضوابط، فلا مانع شرعًا من ارتداء البنطلون الجينز، ولابد من ارتداء ملابس واسعة وطويلة فوق البنطلون تصل إلى الركبة ويكون البنطلون نفسه واسعا.

وأوضحت أنه يجب على المرأة أن تكون حريصة على اختيار ملابسها بحيث لا تتعارض مع قيم الحشمة والاحتشام التي حثّ عليها الإسلام، وأن ترتدي ما يشعرها بالراحة والقبول دون أن تخالف التعاليم الشرعية.

وتابعت: "الإسلام يولي اهتمامًا كبيرًا للنية والطهارة في قلب المؤمن، والملابس وسيلة لتحقيق ذلك، ولكن الأمر في النهاية يتوقف على كيف يتم الالتزام بالضوابط الشرعية وليس على نوع الملابس بحد ذاته".