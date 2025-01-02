محمد على يوضح هل مارية القبطية من زوجات النبي؟

كتب-محمد قادوس:

هل مارية القبطية من زوجات النبي؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده لم يتزوج النبي -صلى الله عليه وسلم-مارية القبطية، بل كانت أمَة، أهداها له المقوقس صاحب مصر، وذلك بعد صلح الحديبية، وقد كانت مارية القبطيَّة نصرانيَّة ثم أسلمت رضي الله عنها.

وأضاف علي في رده لمصراوي: لم تكن من أمهات المؤمنين، فأمهات المؤمنين عند أهل العلم تطلق على كل امرأة عقد عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ثم دخل بها.

وأوضح الداعية: أن من عقد عليهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ولم يدخل بهن فإنهن لا يطلق عليهن لفظ " أم المؤمنين "، ومن دخل بهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-على وجه التسري لا على وجه النكاح، لا يطلق عليهن " أم المؤمنين " كمارية القبطية.

وبين علي: أن مارية القبطية -رضي الله عنها-ليست من أمهات المؤمنين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعقد عليها . وإنما تسري بها فولدت له إبراهيم، ومع أنها ليست من أمهات المؤمنين، فإنه لا يجوز لها الزواج بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

فبعد وفاته صلى -الله عليه وسلم-صارت مارية القبطية حرة، وبالتالي فلا يجوز أن تكون سرية لغيره.

واستشهد الداعية بقول ابن سعد في الطبقات: فأنزلها – يعني مارية القبطية -رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأختها على أم سليم بنت ملحان فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا فوطئَ مارية بالملك وحولها إلى مال له بالعالية … وكانت حسنة الدِّين.

قال ابن القيم: قال أبو عبيدة: كان له أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. " زاد المعاد.

قال ابن عبد البر: وتوفيت مارية في خلافة عمر بن الخطاب، وذلك في المحرم من سنة ست عشرة، وكان عمر يحشر النَّاس بنفسه لشهود جنازتها، وصلى عليها عمر، ودفنت بالبقيع. " الاستيعاب.

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