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ما حكم صيد الأسماك بالصعق بالكهرباء؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

06:29 م الأربعاء 15 يناير 2025

الدكتور محمد وسام

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كتب- علي شبل:

كشف الدكتور، محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم صيد الأسماك بوضع أسلاك الكهرباء في الماء لصعقها وتسهيل جمعها وصيدها.

وردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم صيد الأسماك بالصعق بالكهرباء؟، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، في مقطع فيديو نشرته فضائية الناس عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن صعق الأسماك بالكهرباء لصيدها لا يجوز شرعًا.

وكشف وسام عن سبب التحريم، قائلًا إن وضع الكهرباء في الماء للصيد يخالف مفهوم الصيد، ويؤدي إلى قتل الحياة في الماء، وهذا أمر محرم ولا يجوز شرعًا، لافتا إلى أن مسألة الصعق بها محاذير شرعية كثيرة.

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