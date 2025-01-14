هل يجوز إخراج فوائد البنوك في الصدقات؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول،" ما حكم وضع المال في البنوك للاستثمار والاستفادة من الأرباح في الأعمال الخيرية والصدقة، مثل علاج الفقراء؟

وقال أمين الفتوى، أن وضع الأموال في البنوك لغرض الاستثمار أو الادخار هو أمر جائز شرعًا، بشرط أن يتم ذلك في البنوك الرسمية أو المؤسسات المالية التي تتبع النظام القانوني المعتبر.

وأضاف الطحان خلال حوار بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أنه يجب تجنب أي شكل من أشكال النصب أو المعاملات غير الشرعية التي قد تحدث في بعض الأماكن غير الموثوقة، وبالتالي، من الأفضل للمسلم أن يضع أمواله في البنوك الرسمية أو في مؤسسات مالية تتبع النظام البنكي المعتمد.

أما بالنسبة لسؤال استخدام أرباح الاستثمار في البنوك، فقد أكد أمين الفتوى أن الأرباح العائدة من البنوك جائزة شرعًا، ويجوز للمسلم أن ينفق هذه الأرباح على نفسه أو على الأعمال الخيرية، مثل علاج الفقراء أو تقديم التبرعات، ولا يوجد أي حرج شرعي في ذلك، طالما أن الأرباح تمثل عائدًا مشروعًا من استثمار الأموال في البنوك.

وأشار الطحان إلى أن الاستثمار في البنوك واستخدام أرباحه في الخير مثل مساعدة الفقراء هو أمر مقبول شرعًا ولا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.

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