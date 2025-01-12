ما حكم قراءة القرآن من المصحف للحائض؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال: "ما حكم قراءة القرآن من المصحف للحائض؟

وقال أمين الفتوي، إن القرآن الكريم له قدسيته واحترامه، لذلك فالقرآن بين حكما يتعلق به، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الواقعة" لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ".

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": ان سيدنا على-رضى الله عنه-يقول:" كان النبي-صلى الله عليه وسلم-لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة".

وأوضح أمين الفتوى أن سيدنا عبد الله بن عمر قال: "إن النبي قال لا أحدل القرآن لا لحائض ولا لجنب"، ويلحق بهم أيضا النفساء، لذلك جهور العلماء قالوا إنه يحرم على الحائض والنفساء والجنب مس القرآن والقراءة فيه، فعلى الإنسان ألا يتهاون في ذلك.

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