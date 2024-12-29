بالفيديو| أمين الفتوى يحسم: هل قائمة المنقولات الزوجية ميراث أم ملك للزوجة؟

كتب - علي شبل:

حسم الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية في حالة وفاة الزوجة، وهل تعد ملكا لها، أم تدخل ضمن التركة، وذلك خلال رده على سؤال متصلة: “هل تدخل قائمة المنقولات الزوجية ضمن الميراث أم هي ملك للزوجة؟، حيث أوصى والدها بأن كل ما في الشقة يذهب إلى ابنته، لكن والدتها اختلفت معه في ذلك”.

وفي رده، قال “فخر”، خلال استضافته في برنامج “فتاوى الناس”، المذاع عبر فضائية “الناس”، اليوم الأحد : “منقولات منزل الزوجية ملك للزوجة والمفروض أن من يوصي بهذه الوصية هي الأم وليس الأب لأنها ملكها”، مشيرا إلى أنه يجوز للزوجة أن تهب منقولاتها الزوجية وهي على قيد الحياة أو أن تُوصي في الثلث منها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “أما إذا أوصت بأكثر من الثلث فيكون ذلك بإجازة الورثة، فليس هناك مانع إذا وافقوا، أما إذا رفضوا فتتوقف الوصية على الثلث فقط”.









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